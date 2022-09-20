. Yüsra Geyik boksla form tutuyor

Geçen sene boksa başladığını söyleyen ve o zamandan beri haftada 3 kere antrenman yapan oyuncu Yüsra Geyik, çalışmasından kareleri paylaştı.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik ilk işi olan Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl Zeliş karakterine hayat vermişti.Formunu spora borçlu olduğunu söyleyen oyuncu geçen sene boksa başladığını söylemiş “Çok zevkli ama inanılmaz yorucu bir spor” demişti.Yüsra Geyik haftada 3 kere yaptığı antrenmandan görüntüler paylaştı. Attığı sert yumruklar nedeniyle takipçileri Yüsra'ya ‘Demir Yumruk' adını taktı.