. Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 4 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise, herkesi şaşırtmıştı.Hadise'den düğün takılarını isteyen Mehmet Dinçerler sosyal medya kullanıcılarının yorumları sonucu hesabını kapatırken, Hadise de son olarak sahnede yüzüğü fırlatmıştı.İkilinin yaşadığı olayla ilişkin bir yorum da Hadise'nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.Bir dönemler Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Sinan Akçıl, eski sevgilisinin boşanma olayına dahil oldu. Hadise'ye hediye edilen 3,5 milyonluk yüzüğün geri istendiği sorulunca Akçıl, Mehmet Dinçerler'e sahip çıkarak 'Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın.' yanıtını verdi.