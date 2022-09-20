. Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi
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Beyaz Gazete
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Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi

Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya hakaret ettiği öne sürülen Burak Deniz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemedim" dedi.

Ekleme: 20.09.2022 - 17:12 Güncelleme: 20.09.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Burak Deniz ve meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın kavgasında yeni bir gelişme yaşandı.

Magazin gündemine oturan meslektaşların kavgasıyla ilgili Şahinkaya geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Adana'da ödül törenine katılırken görüntülenen genç oyuncu ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hukuki süreç başlayacak"
Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuştu.

"Çok üzgün olduğumu belirtmek isterim"
Açıklamalarının ardından Burak Deniz de sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Şahinkaya'dan özür dilediğini belirten Deniz, "Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan Hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım." ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya'dan özür diledi

Olayın geçmişi
Dizi çekimleri için Adana’da olan Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi'nin masasına gitti.

Alkollü olduğu iddia edilen oyuncunun hareketlerinden rahatsız olan ve masayı terk etmek isteyen Nilperi Şahinkaya’ya Deniz'in küfür ettiği öne sürüldü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, hakaretlerin ardından Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, Deniz’in üzerinde yürüdü.

Yusufi’nin arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla Burak Deniz otelden uzaklaştırıldı. Olayın ardından Şahinkaya ise kaldığı oteli değiştirdi.
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