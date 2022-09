MasterChef'e veda eden isim belli oldu!

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 18 Eylül Pazar akşamı 75'inci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih'in potada olduğu akşamda bir kişi hayallerine veda etti. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

Tv8 ekranlarının sevilen yarıması MasterChef 2022'nin 18 Eylül akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme gecesi yaşandı. Haftayı 3-0 mağlup bitiren kırmızı takımın altı yarışmacısı potaya girdi. Potada olan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih zamana karşı yarışırken en iyi tabğı çıkarmak için hünerlerini sergiledi.



Yarışma öncesi Mehmet Şef'in "Atike, sen demişsin '3 çocuğum var. Onları bıraktım geldim. Bunun için mücadele ediyorum.' Bu düşüncelerle gelip baya da yedeklerde mücadele ettikten sonra. İlk hafta eleme potasındasın. Herkes kadar sen de gidebilirsin" demesi sonrası Atike, takım arkadaşlarına sitem etti.



"KÖR KUYULARDA MERDİVENSİZ KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"



Şu an cehennemde gibiyim zaten. Gelir gelmez kendimi kör kuyularda merdivensiz kalmış gibi hissediyorum. Kazanmaya geldim. Kazanmak için çabaladık. Ana kadroya tam girmişken eleme potasından eve dönmek asla istemiyorum. Böyle bir şey gelmeyecek. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size doğru düzgün bir tabak sunabilmek için çabalayacağım. İlk geldiğim zaman hiçbir şeyin farkında değildim. İlk başta şaşkın şaşkın gezindim. Uyum sağlayamadım. Yarışmanın stresi, her şey ters köşe yapabiliyor çünkü burada" dedi.



Atike sözlerine; "Yarışmanın formatının dışında arkadaşlar da değişik davranabiliyor. Bir konuşulan doğru olmuyor. Söylenen söz, içeride farklı yorumlanıyor. İçeride 'Atike'yi yazmayacağız' deyip sonrasında yaşananlar. Herkes yazabilir. Beni beni neden yazıp yazmadıklarını sorgulamam. Benim şaşkınlığım 'Atike kesinlikle yazılmayacak' denmesi ve ardından potaya çıkarılmam. Onların takdiri ama durum bu" şeklinde devam etti.



İLK TURU GEÇEN ÜÇLÜ



MasterChef 75'inci bölümdeki eleme gecesinde; şefler, ilk turdaki yaratıcılık etabında, yarışmacılara Manyas kelle peyniri verdi. Altı kişiden peynirin önce olduğu tabaklar yapmalarını istedi. Verilen sürede en lezzetli ve yaratıcı yemeği yapmaya çalışan yarışmacılardan; Atike, Vural ve Kıvanç yukarı çıkmaya başardı.



MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM



Son üçe kalan Melih, Barış ve Fatma Nur ise elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. İkinci oyunda ise Somer Şef'in imza yemeği olan aslanlı kızlı (analı kızlı) yemeği istendi. Turu birinci tamamlayan isim Fatma Nur oldu. Melih ve Barış'ın son ikiye kaldığı gecede; hayallerine veda eden Melih oldu.



"HİSSETTİM, 'BİTİYOR' DEDİM"



Şeflerin kendisiyle ilgili güzel sözleri sonrası gözyaşlarına tutamayan Melih, ''Şef toplayamadık kendimizi. Hissettim, dedim 'Bitiyor. Buradan çıkarsan ya trambolinle yukarı çıkarsın ya da çakılırsın.' Çakıldık şefim. Ben sizi burada baba olarak, abi olarak aldım yani" dedi.



Sonrasında önlüğünü bırakarak arkadaşlarının yanına giden Melih, "Buradan iyi anılarla ayrılmak güzel. Hepsi güzel insanlar. Zor bir his, o kadar emek verip gelip gittiğin yerden bu kadar hızlı ayrılmak zor bir his. Bunları da yaşamak gerekiyor. Her filmin bir sonu vardır, bizim de filmimizin sonu bugündü...'' ifadelerini kullandı. Melih'in elenmesini beklemeyen yakın arkadaşları Metin ve Yağız da arkadaşları giderken gözyaşlarını tutamadı.