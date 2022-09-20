. Fevzi Kaan, Sefo ile şarkı söyledi

Son dönemde evinde çaldığı org ve pek çok popüler şarkıyı kendi tarzıyla yorumlamasıyla sosyal medyada gündem olan 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan Türker, 'Isabelle' ve 'yavrum nerdesin' şarkılarıyla izlenme rekorları kırdı.Özellikle Sefo'nun 'Isabelle' şarkısıyla sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi Kaan, yoğun bir ilgiyle karşılaştı.Küçük fenomen Sefo ile konserde buluştu ve fenomen olan performansını sergiledi.Kendi özgün yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları sosyal medyada takdir aldı.