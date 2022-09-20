. Danla Bilic'ten Yusuf Engin açıklaması!

Makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Aşklarını gizlemeyen ikili, ilk kez el ele görüntülendikten sonra Danla Bilic, sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem olmuştu."YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.İLİŞKİYE İKİNCİ ŞANSTüm bu yaşananların ardından Danla Bilic, attığı tweetle herkesi şaşırtmıştı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurmuştu.Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Komik adamdır" notunu düşmüştü.TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLDUInstagram hesabından gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, takipçileriyle soru cevap yaptı. Fenomen isim, bir takipçisinin; "Yusuf'la nasıl barıştınız? O mu yazdı sen mi?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirmişti. 27 yaşındaki Danla Bilic, bu soruya "Gidip masasına oturdum" şeklinde cevap vererek herkesi şaşırtmıştı.AŞIKLAR TATİLDEKısa bir ayrılık sürecinin ardından 'Aşk yeniden' diyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin, tatil sezonunu açmıştı. İkili, yaz başında Demirbükü Koyu’nda objektiflere yansımıştı."ÇOKTAN BİTTİ"Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ve paylaşım yapmayan ikiliden Danla Bilic, önceki gece Bebek'deki bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Yazın başında tekrardan barıştığı Yusuf Engin ile tatil yapan Bilic, aşk sorularına, "Çoktan bitti" yanıtını verdi. Ardından teşekkür eden fenomen, arkadaşları ile mekana girdi.