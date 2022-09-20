. Burcu Kara'nın köy hayatı dikkat çekti!
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Burcu Kara'nın köy hayatı dikkat çekti!

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Burcu Kara, Bursa'da çocukluğunun geçtiği köy evini yenileyip çevre düzenlemesi yaptırmıştı. Doğayla iç içe olmayı seven ünlü oyuncu, bahçesine diktiği tohumlardan meyve ve sebze toplamaya başladı. Kara, mahsülleriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 20.09.2022 - 01:36 Güncelleme: 20.09.2022 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz yıl Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenilemişti. Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için aylarca çaba sarfeden Kara, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" demişti.

TÜM TADİLATI PAYLAŞMIŞTI

Evin tüm değişimini yakından takip eden Kara, her gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ünlü isim, evin içini tamamen ahşap kaplatmış ve dekorasyonla da kendisi ilgilenmişti. Uzun çalışmalarının ardından evin son halini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Kara, bahçesine diktiği tohumlardan da meyve-sebze almaya başladı.

Burcu Kara'nın köy hayatı dikkat çekti!

"BUGÜN DE ELİMİZ BOŞ ÇIKMADIK"

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara, eline bir tepsi alıp bahçesindeki armut ve domatesleri topladı. Bahçeden elde ettiği mahsüllerle poz veren ünlü isim, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

42 yaşındaki Kara, gönderisine; "Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım" notunu düştü.

Burcu Kara'nın köy hayatı dikkat çekti!

"FİDANLAR ARTIK ÜRÜN VERİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda da şeftali ağacının önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Burcu Kara, gönderisine, "4 yılın sonunda neredeyse boyumuza gelen meyve fidanları artık ürün veriyor. Bir kiraz, bir ayva, bir erik fire verdi bu süreçte" ifadelerini not düşmüştü.
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