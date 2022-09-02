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Yeni sezon çekimleri başladı!

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan, reyting rekortmeni dizisi 'Camdaki Kız’ 16 Haziran akşamı yayınlanan 47'nci bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen 'Camdaki Kız'ın üçüncü sezon çekimleri başladı.

Ekleme: 2.09.2022 - 00:38 Güncelleme: 2.09.2022 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, Perşembe akşamlarına damga vuran 'Camdaki Kız'ın sezon finali de oldukça heyecanlı olaylara sahne olmuştu. 'Camdaki Kız' sezon finalinde; Cana'nın hamileliğini öğrenen ve kendisine söylenen yalanlara tahammülü kalmayan Nalan, herkesle yüzleşti. Muzo'nun düğünü için konakta heyecanlı anlar yaşanırken; Cavit ve Gülcihan'ın geçmişte sözlü olduğunu öğrenen Pervin, Rafet'e her şeyi anlattı. Aynı anlarda tören için hazırlanan Selen, Pera'ya destek olurken; Nalan da yakın arkadaşı Billur'a Cana ile olanları anlattı. İlk kez hem Billur'a hem kendisine dürüst olan Nalan, evliliğinin büyük bir hata olduğunu söylemişti.

Yeni sezon çekimleri başladı!

Pera'nın ortadan kaybolmasıyla yıkılan Muzaffer hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu öğrenen Alp de düğüne gelerek; karısından hesap sordu. Cana'yı hırpaladığını gören Sedat, Alp'in bebek konusunda bağırmasıyla onu yumrukladı. Hırsını alamayan Sedat'ı; Selen ve Cana durdurmaya çalışmıştı.

Yeni sezon çekimleri başladı!

Herkesten uzaklaşan Nalan'ı merak eden Feride Hanım, Billur'la birlikte kızını aramaya başladı. O sırada Hayri ile bahçede sohbet eden Nalan, zor bir çocukluk ve kötü bir evlilik geçirdiğini anlattı. Tam her şeyden umudunu kestiği sırada Hayri'nin karşısına çıktığını itiraf eden Nalan, ilk hamleyi yaparak Hayri'yi öpmüştü.

Yeni sezon çekimleri başladı!

SETE ÇIKTILAR

48'inci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan ve üçüncü sezon tanıtımının önceki günlerde ekrana geldiği 'Camdaki Kız' dizisinin yeni sezonunda neler olacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu.
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