. Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yeliz Yeşilmen, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çocuklarının babası ve 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'tan 2021 yılında tek celsede boşanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Barış Muslu'nun “Beyin Dedektifi” programına konuk olmuştu.Hayatına giren tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf eden Yeşilmen, en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söylemişti. Ünlü isim, 'Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak' demişti.YEŞİLMEN'DEN BOTOKS İTİRAFIŞimdilerde çocuklarıyla birlikte yaz tatilinin tadını çıkaran Yeliz Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın 'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' programına konuk oldu. Programda erkeklerin manikür pedikür yaptırmasıyla ilgili soruya; 'Gayet normaldir. Özellikle pedikür yaptırmalılar' dedi.Ardından erkeklerin botoks yaptırmasıyla ilgili de konuşan Yeşilmen, 'Erkeklerin botoksuna belki 50'sinden sonra tamam ama ben de karşıyım' dedi. Bunun üzerine Çağlayan'ın 'Siz botoks yaptırmıyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:Ben 43 yaşındayım. İlk botoksumu (kaş ortası bölgesini göstererek) iki ay önce yaptırdım. Hayatımda ilk kez botoksa gittim o da baby botoks, aşırı yüzün gerilmediği yani...'İKİSİNİN YAPTIRDIĞI BOTOKS YÜZÜNDEN BOTOKSTAN SOĞUDUK'Armağan Çağlayan'ın da botoks yaptırdığını söylemesi üzerine konuşmaya devam eden Yeliz Yeşilmen, 'Mesela Emrah'taki botoks... Emrah'ı tanıyamıyoruz. Çok kötü değil mi? Yapılıyorsa da düzgün yapılsın. Bilmeyen yok, son dizisinde sıfır mimikle oynadı. O dizi de o yüzden bitti zaten. Bir de İzzet Yıldızhan botoksu var tabi ki. İkisinin botoksuyla soğuduk botokstan' dedi.'ÇOCUKLARDAN SONRA UYKUM HAFİFLEŞTİ'Bir kişinin sürekli kanepede uyumasının normal olmadığını düşünen Yeliz Yeşilmen, yatakta uyumayı sevdiğini ifade etti. Çocuklardan sonra uykusunun çok hafifleştiğini belirten Yeşilmen, artık uyuyabilmesi için çok sessiz ve karanlık bir ortama ihtiyaç duyduğunu söyledi.