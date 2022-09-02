. Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!
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Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, yapımcılığını Armağan Çağlayan'ın üstlendiği YouTube üzerinden yayınlanan 'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' adlı programa konuk oldu. Çeşitli sorulara yanıt veren ünlü isim, erkeklerin de kişisel bakımına dikkat etmesi gerektiğini söylerken; en azından belli bir yaşa kadar botokstan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yeşilmen, bu sözlerinin ardından Emrah ve İzzet Yıldızhan'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 2.09.2022 - 00:42 Güncelleme: 2.09.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yeliz Yeşilmen, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çocuklarının babası ve 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'tan 2021 yılında tek celsede boşanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Barış Muslu'nun “Beyin Dedektifi” programına konuk olmuştu.

Hayatına giren tüm erkeklerden şiddet gördüğünü itiraf eden Yeşilmen, en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söylemişti. Ünlü isim, 'Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak' demişti.

Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!

YEŞİLMEN'DEN BOTOKS İTİRAFI

Şimdilerde çocuklarıyla birlikte yaz tatilinin tadını çıkaran Yeliz Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın 'Normalleştiremediklerimizden misiniz?' programına konuk oldu. Programda erkeklerin manikür pedikür yaptırmasıyla ilgili soruya; 'Gayet normaldir. Özellikle pedikür yaptırmalılar' dedi.

Ardından erkeklerin botoks yaptırmasıyla ilgili de konuşan Yeşilmen, 'Erkeklerin botoksuna belki 50'sinden sonra tamam ama ben de karşıyım' dedi. Bunun üzerine Çağlayan'ın 'Siz botoks yaptırmıyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Ben 43 yaşındayım. İlk botoksumu (kaş ortası bölgesini göstererek) iki ay önce yaptırdım. Hayatımda ilk kez botoksa gittim o da baby botoks, aşırı yüzün gerilmediği yani...

Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!

'İKİSİNİN YAPTIRDIĞI BOTOKS YÜZÜNDEN BOTOKSTAN SOĞUDUK'

Armağan Çağlayan'ın da botoks yaptırdığını söylemesi üzerine konuşmaya devam eden Yeliz Yeşilmen, 'Mesela Emrah'taki botoks... Emrah'ı tanıyamıyoruz. Çok kötü değil mi? Yapılıyorsa da düzgün yapılsın. Bilmeyen yok, son dizisinde sıfır mimikle oynadı. O dizi de o yüzden bitti zaten. Bir de İzzet Yıldızhan botoksu var tabi ki. İkisinin botoksuyla soğuduk botokstan' dedi.

Yeliz Yeşilmen'den flaş açıklama!

'ÇOCUKLARDAN SONRA UYKUM HAFİFLEŞTİ'

Bir kişinin sürekli kanepede uyumasının normal olmadığını düşünen Yeliz Yeşilmen, yatakta uyumayı sevdiğini ifade etti. Çocuklardan sonra uykusunun çok hafifleştiğini belirten Yeşilmen, artık uyuyabilmesi için çok sessiz ve karanlık bir ortama ihtiyaç duyduğunu söyledi.
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