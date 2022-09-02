. Türk bayrağıyla poz verdi

Victoria's Secret'ın eski meleklerinden biri olan Alessandra Ambrosio, bir dergiye poz vermek için Marmaris'e gitti.Marmaris'in eşsiz koylarında ve teknede yapılan çekimlerde Ambrosio sezonun öne çıkan tasarımlarıyla poz verdi.Brezilyalı modelin Türk bayrağı önündeki pozu da derginin kapağında yer aldı.