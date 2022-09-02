. Mero ve Murda Kuruçeşme'yi salladı!

Rap tutkunları Mero ve Murda ile doyasıya eğlendi. Mero ve Murda, konser heyecanını sahne öncesinde “Burada olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Kuruçeşme Açıkhava'da konser yapma hayalimiz hep vardı. İkimiz de gurbette olduğumuz için Türkiye'ye gelmek bize güç veriyor” sözleriyle paylaştı.Murda, 'Mero ile birlikte çok güzel çalışmalarımız var' diyerek, sevenlerine bir de müjdeli haber verdi.MERO RÜZGARI BOĞAZ'I SARDIÇıkardığı 'Baller Los' adlı şarkısı ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan, ardından 'Ya Hero Ya Mero' adlı albümü ile ünü dünyaya yayılan gurbetçi Türk rapçi Mero, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı rap müziğe doyurdu. Unutulmaz gecede eğlence önce Dj Ema'nın renkli performansıyla başladı. Ardından Mero'nun sahneye çıkmasıyla heyecanın dozu arttı. Sevilen parçalarını seslendiren Mero'ya, rap tutkunları saatlerce eşlik etti.GÖRSEL ŞÖLENTürkçe rapin son dönemlerinin en popüler isimlerinden biri olan Mero, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü rapçi Murda'yı sahnesine davet etmesiyle eğlence ikiye katlandı. Enerjileri bir an olsun dinmeyen ikili, hayranlarını mest etti. Son dönemlerin hit parçalarını seslendiren ikiliyi dinleyenler yerinde duramadı. Telefon ışıklarıyla şarkılara eşlik eden müzikseverler Kuruçeşme Açıkhava sahnesini aydınlattı.'ERİK DALI'YLA COŞTURDULARSon yılların en çok dinlenilen rap parçalarına imza atan Mero ve Murda, konserin sonuna doğru seslendirdikleri 'Erik Dalı' parçasıyla hayranlarını coşturdu. Ünlü rapçiler sahnede karşılıklı oyun havası oynarken, hayranları da büyük coşku yaşadı. Dinleyicilere sürpriz yaşatan ikili, sahnedeki eğlenceli tavırlarıyla uzun süre alkışlandı.