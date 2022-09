. Kayınvalidesi'nden Demet Özdemir'e paylaşım!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaklaşık iki yıldır yaşadıkları birliktelikle magazin gündeminden düşmüyor. Kıymet Koç, geçtiğimiz hafta oğlu ile nikâh masasına oturan oyuncu için Instagram hesabından bir mesaj yayınladı. "Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş" diyen Kıymet Koç'un, Özdemir'den 'evladım' şeklinde bahsetmesi de dikkat çekti.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos Pazar akşamı Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen tören ile dünyaevine girdi. Nikahta Özdemir'in nikah şahidi sahibi Faruk Turgut olurken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Ünlü oyuncunun kayınvalidesi Kıymet Koç, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gelinine 'Ailemize hoş geldin' dedi.'RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN'28.08.2022 Demetcim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet... Bence, bizce çok güzel bir düğündü. Cemiyetimize, hepimize hayırlı uğurlu, bereketli, sağlıklı olsun.'BİRBİRİNİZE BAKIŞINIZ HER ŞEYİ ANLATIYOR'Düğüne katılan misafrlere teşekkür eden Kıymet Koç, 'Gözleriniz, birbirinize bakışınız her şeyi anlatıyor. Evlatlarım yuvanız şen , bereketi olsun. Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Kem gözlerden, art niyetli insanlardan, suizanda bulunanlardan muhafaza eylesin. Güzel günümüze renk katan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.'MAŞALLAH'Oğuzhan Koç'un annesi, düğünde oğlu ve geliniyle çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı ve 'Sağlık, huzur, mutluluk dileklerim evlatlarıma. Maşallah' mesajını yazdı.