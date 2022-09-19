. Özgü Namal inzivadan çıktı!
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Özgü Namal inzivadan çıktı!

Bir süredir ekranlardan uzak, mütevazi bir yaşam sürdüren Özgü Namal, geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı. Eşini zamansız bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu, çocukları ile birlikte inzivaya çekilmişti. Ahmet Serdar Oral ile mutlu bir evliliği olan Namal, 2020 yılında Oral'ın ani kalp krizi geçirip vefat etmesi sebebiyle, uzaklarda sakin bir yaşamı tercih etmişti. İşte Özgü Namal'ın son hali...

Ekleme: 19.09.2022 - 11:47 Güncelleme: 19.09.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
6 Ekim 2020'de eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, o dönem elini eteğini her şeyden çekmiş ve köy yaşamını tercih etmişti. Uzun zamandır görüntü vermeyen Namal, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına, ""Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun..." cevabını veren Namal'ın son hali merak konusu oldu.

CENAZEYE KATILAMADI

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata veda etmişti. Namal, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilen eşinin cenazesine katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa, "Biricik eşim ve babamız..." yazılı bir çiçek göndermişti.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral'ın Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, ünlü oyuncunun seneler önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakterini akıllara getirdi. Özgü Namal'ın karakteri Elif dizideki sevgilisi Ali'yi kaybetmiş ve aynı mezarlığa defnedilmişti.

İşte Özgü Namal'ın son hali...

Özgü Namal inzivadan çıktı!

Özgü Namal inzivadan çıktı!
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