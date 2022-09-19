. Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı belgelendi

Hande Erçel'in ardından Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini noktaladı. Murat Dalkılıç'ın Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken objektiflere yansıdı.Mekan çıkışında ünlü şarkıcı ve yeni sevgilisi Boz, yan yana görüntü vermemek için köşe kapmaca oynadı. Murat Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi ise mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı. Dalkılıç'ın arabasına binen yeni sevgilisi Çağla Boz, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince yüzünü gizledi.