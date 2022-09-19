Demet Özdemir evini değiştiriyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Levent'teki bekar evine geçmek için kolları sıvadı.

20 gün önce Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, Levent’teki evini boşaltıp eşinin Sarıyer’deki villasına yerleşmişti.



Yeni gelin ne derse o

Ünlü çift, düğünün ardından ani bir karar değişikliği yaptı. Özdemir’in evinin uzak olması sebebiyle Levent’e taşınmak için hazırlıklara başladılar.



Yeni gelinin kararı üzerine hazırlıklar başlardı. Evde Demet Özdemir’in zevklerine göre tadilat yapılıyor.



Oğuzhan balayı için paraya kıydı

Balayına gittikleri hafta başlayan çalışmalar için Oğuzhan Koç 1 milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştı.



