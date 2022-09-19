. Demet Özdemir evini değiştiriyor
  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Özdemir evini değiştiriyor

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Levent'teki bekar evine geçmek için kolları sıvadı.

Ekleme: 19.09.2022 - 11:09 Güncelleme: 19.09.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
20 gün önce Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, Levent’teki evini boşaltıp eşinin Sarıyer’deki villasına yerleşmişti.

Yeni gelin ne derse o
Ünlü çift, düğünün ardından ani bir karar değişikliği yaptı. Özdemir’in evinin uzak olması sebebiyle Levent’e taşınmak için hazırlıklara başladılar.

Yeni gelinin kararı üzerine hazırlıklar başlardı. Evde Demet Özdemir’in zevklerine göre tadilat yapılıyor.

Oğuzhan balayı için paraya kıydı
Balayına gittikleri hafta başlayan çalışmalar için Oğuzhan Koç 1 milyon TL’lik bir bütçe ayırmıştı.

Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
ABD ne yapmak istiyor? Bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak sözler: 'Savaş halinde savunuruz!'
Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu
Şehidin intikamı alındı! 17 terörist etkisiz...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli mesajlar: PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde iş birliği bekliyoruz!
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi