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Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İstanbul'da motor kazası geçirdi. Kaza sonrası hemen özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın kolunda kırık tespit edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekleme: 19.09.2022 - 19:18 Güncelleme: 19.09.2022 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi.

Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre: Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında.

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