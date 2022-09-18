. Nilperi Şahinkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması
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Nilperi Şahinkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği iddia edilen meslektaşı Burak Deniz ile ilgili "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili konuşmayacağım" dedi.

Ekleme: 18.09.2022 - 10:11 Güncelleme: 18.09.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Burak Deniz ve meslektaşı nilperi Şahinkaya'nın kavgası gündem oldu.

“Şahmeran” dizisinin çekimleri için Adana’da olan Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Şahinkaya ile önceki gece tartışma yaşadı.

İddiaya göre Deniz, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya’yı görünce onların masasına gitti.

Oyuncuya küfür etti
Alkollü olduğu iddia edilen oyuncunun hareketlerinden rahatsız olan ve masayı terk etmek isteyen Nilperi Şahinkaya’ya Deniz'in küfür ettiği öne sürüldü.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, hakaretlerin ardından Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, Deniz’in üzerinde yürüdü.

Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdılar

Yusufi’nin arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla Burak Deniz otelden uzaklaştırıldı. Olayın ardından Şahinkaya ise kaldığı oteli değiştirdi.

Olayın ardından ödül törenine katılırken görüntülenen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Hukuki süreç başlayacak"
Adana’yı çok sevdiğini belirten Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuştu.

'Çok iyiyiz'
İHA'nın aktarımına göre; Şahinkaya’nın sevgilisi Yusufi ise kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
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