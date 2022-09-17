. Hakan Bilgin'den flaş açıklama!
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Hakan Bilgin'den flaş açıklama!

Hakan Bilgin, önceki gün yemek yediği bir restoran çıkışı motosikletiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, kaskını taktıktan sonra ayaküstü basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ekleme: 17.09.2022 - 23:12 Güncelleme: 18.09.2022 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
Kendisinin de rol aldığı 'Çakallarla Dans' serisinin altıncı filminin çekimlerinin bittiğini belirten Hakan Bilgin, filmde rol alan oyuncuların hiçbirini şöhretin değiştirmediğini söyledi.

Hakan Bilgin'den flaş açıklama!

"İLK FİLMDE NEYSE ALTINCI FİLMDE DE AYNISI"

Ünlü oyuncu, "Çekimler bitti, her şey çok güzeldi. Ben hep söylüyorum; 365 gün 'Çakallar' seti olsa giderim, birbirini seven ve birbirine saygısı olan insanlar. Orada da abi kardeş ilişkisi her zaman devam ediyor. İlk filmde neyse altıncı filmde de aynısı var. Ki herkesin ekonomisi değişti, şöhreti değişti, makamı değişti ama hiçbiri kendini bozmadı. Onun için o sıcaklık geçiyor seyirciye. Bence gülme garantisi var" dedi.
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