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Beyaz Gazete
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Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Boşanma kararı alan Hadise, İstanbul konseri sırasında sahnede yüzük fırlattı. Hadise’nin bu eylemi yaparken söylediği “Prenses” şarkıcısı ise dikkat çekti.

Ekleme: 18.09.2022 - 09:18 Güncelleme: 18.09.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.

Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise, o karar sonrası ilk konserini de İstanbul’da verdi.

Yüzük fırlattı
Sahne için siyah mini bir takım tercih eden şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hadise’nin her şarkısı da, Dinçerler’e bir gönderme olarak yorumlandı…

Öyle ki “Prenses” adlı şarkıda Hadise, parmağında bulunan yüzüğü çıkardı ve fırlattı.

‘Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım’
Hadise’nin şarkıdaki “İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerini baskın bir şekilde dillendirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hadise, sahnede yüzük fırlattı

3 milyonluk yüzük olduğu iddiası
Hayranları, o yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında şarkıcıya taktığı 3 milyon liralık yüzük olduğunu iddia etse de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

4 ayda zararı 6 milyon
Öte yandan iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda da zararının 6 milyon TL olduğu öğrenildi.
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