. Hadise, sahnede yüzük fırlattı

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise, o karar sonrası ilk konserini de İstanbul’da verdi.Sahne için siyah mini bir takım tercih eden şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Hadise’nin her şarkısı da, Dinçerler’e bir gönderme olarak yorumlandı…Öyle ki “Prenses” adlı şarkıda Hadise, parmağında bulunan yüzüğü çıkardı ve fırlattı.Hadise’nin şarkıdaki “İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerini baskın bir şekilde dillendirmesi de dikkatlerden kaçmadı.O anlar sosyal medyada gündem oldu.Hayranları, o yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında şarkıcıya taktığı 3 milyon liralık yüzük olduğunu iddia etse de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Öte yandan iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda da zararının 6 milyon TL olduğu öğrenildi.