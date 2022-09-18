Çağla Şikel'den 'şiddet' itirafı!

Marka yüzü olduğu mağazanın açılışına katılan ünlü manken hakkında çıkan aşk iddialarına, "Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar" dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı magazin gündeminde ik sırada yer aldı.



Ayrılma nedenini "Psikolojik şiddet gördüm" şeklinde açıklayan Hadise, boşanma davası açtığını duyurmuştu.



Konuya ilişkin bir açıklama da ÇağlaŞıkel'den geldi.



Ünlü manken ve oyuncu Şıkel, Bursa'da marka yüzü olduğu mağazanın açılışına katıldı.



Aşk iddialarına yanıt verdi

Davetlilerle yakından ilgilenen Şıkel, bir süre sonra basın mensuplarının karşısına geçti.



Burada soruları yanıtlayan güzel oyuncu, Tolga Akiş ile aşk iddialarına yanıt verdi.



"Hayatımda kimse yok"

Şıkel, "Sorulmadan yapıldığı için haberler, bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haber yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen gün de bir arkadaş ortamında hep birlikteydik, Burak vardı, Tolga vardı Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmaya devam ediyorlar. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez, bana bir şey getirmez. Çünkü yalan, olmayan bir şey, var olmayan bir şey. Bu senaryotik bir şey, bu sebeple de beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar." diye konuştu.



İtirafta bulundu

Psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan Hadise'yle ilgili düşüncelerini de dile getiren Çağla Şıkel, samimi bir itirafta bulundu.



"Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım"

Ünlü manken, "Ben hiç fiziksel şiddet yaşamadım, kimse de yaşamasın. Ama psikolojik şiddeti farkında olmadan birbirimize, ailemize uyguluyoruz. Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım ama bunu çok sonradan fark ettim. Dolayısıyla her ilişkide empati kurmak önemli" ifadelerini kullandı.



Öte yandan genç manken geçtiğimiz aylarda Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmişti.