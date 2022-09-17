Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa nişanlandı

Yaklaşık 30 yıllık ilişkilerini 2007'de sonlandıran şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur (34), dün akşam iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almıştı. Otelde arkadaşlarıyla yemek yerken gelen teklifi kabul eden Tayfur, mutlu anların fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.



Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa nişanlandı

İkili, dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da nazar boncuğu mejisi ve "16.09.2022" mesajı ile Instagram hesabından yayınladı.



FERDİ TAYFUR NİŞANA KATILMADI MI?



Aile bireylerinin yer aldığı karelerde, 76 yaşındaki şarkıcı Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.



Tuğçe Tayfur, 2009–2010 arasında Tolga Ertuğrul ile 2012–2019 yılları arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un, Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti.