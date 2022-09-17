Özçivit'in balmumu heykeli gündem oldu!

'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde şeref konuğu olarak boy gösterdi. Büyük ilgiyle karşılanan oyuncu, Taşkent'te balmumu heykeli ile yan yana fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada hayranlarına "Yorumları alalım" diye mesaj gönderen Özçivit'e, "Hiç benzememiş" cevabı geldi.

ATV'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Bey' karakteriyle beğeni toplayan Burak Özçivit, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katıldı. Şeref konuğu olarak gittiği festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve açılış töreninde ilgi odağı olan yakışıklı oyuncuya, meslektaşı Nurgül Yeşilçay da eşlik etti.



TAŞKENT'TE BURAK ÖZÇİVİT İZDİHAMI



Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile beş yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Özçivit, festival alanında izdiham oluşmasına neden oldu. Hayranlarının fotoğraf çekilme istediğini geri çevirmeyen 37 yaşındaki ünlü isim, balmumu heykeli ile sosyal medyayı salladı.



14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde sahneye çıkarak duygularını da dile getiren oyuncu, festivalin ardından Özbekistan sokaklarını turlamayı da ihmal etmedi. Burak Özçivit, 22 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bol bol Özbekistan'daki anlarına dair görüntüler paylaştı.



"SEN KENDİNİ TANIYABİLDİN Mİ?"



Öte yandan yakışıklı oyuncu, Özbekistan'da balmumu heykeliyle de yan yana geldi. Heykeli inceleyen Burak Özçivit, takipçilerine "Yorumları alalım" sorusunu yöneltti.



Özçivit'in heykelini görüp şaşkınlığını gizleyemeyen hayranları, sosyal medyada "Bu kim", "Sen kendini tanıyabildin mi?" ve "Hiç benzemiyor" şeklinde yorumlar yaptı. Haykeli, merhum sanatçı Kartal Tibet'ın hayat verdiği 'Tarkan' karakterine benzetenler de oldu.



"ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK'E DENK GELMEK"



Instagram'da dikkat çeken bir videeya da yer veren Özçivit, "Özbekistan’da suyun altında Türk’e denk gelmek. Müthiş bir iletişim oldu. Şimdi bana kendisi ulaştı, kardeşimizin adı Emre Sabah'mış. Emre’cim kolay gelsin, güzel anı oldu. Emre kardeşim memnun oldum. Kısmette böyle tanışmak da varmış" ifadelerini kullandı.



SAÇLARI DA OLAY OLDU!



Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen ile doğal bir pozunu paylaşmıştı. Kabarık saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hayranları; "Fönü çok yakından tutmuşsun", "Saçlar alev almış gibi", "Burak Bey'i elektrik çarpmış sanki", "Abi ne yaptın saçlarına?", "Bodrum çok rüzgarlı, saçlar havada", "Yengenin enerjisi elektrik çarpmışa döndürmüş" ve "Motosikletle mi geldin abi, ne bu hal?" şeklindeki yorumlarla ünlü isme takılmıştı.



"BENİM DOĞALIM, BENİM KARARIM"



Oyuncu çift, Instagram'da bir magazin hesabının, şampuan firmasının reklam yüzü olan Burak Özçivit'e göndermede bulunduğu esprili paylaşıma kayıtsız kalamamıştı. Saç stiliyile çok konuşulan Burak Özçivit, söz konusu paylaşıma, "Benim doğalım, benim kararım" mesajını yazdı. Eşi Fahriye Evcen ise kahkaha emojisiyle birlikte "Hahhahhah müthiş" yorumunda bulunmuştu.



