. Özcan Deniz isyan etti!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Özcan Deniz'in (50), kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile Feyza Aktan'la evli olduğu dönemde görüşmeye başladığı iddia edildi. Programın yorumcularından Seren Serengil, ünlü şarkıcının, Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar'la görüşmeye devam ettiğini belirtti."ÇOK DAHA TEHLİKELİ BİR SALGIN"Özcan Deniz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hakkında çıkan haberleri yalanladı ve iddiayı ortaya atanlardan şikayetçi olacağını dile getirdi.Had, hudut meselelerini geçiyorum. Bu akıl ve vicdan körlüğü. Çağın hastalığı ve tartışmak faydasız. İnsanlar bazen duracağı yeri bilemeyebiliyor. Dillerini ve şuurlarını şarampolden aşağı yuvarlayıp, hakınızda çok rahat konuşabiliyorlar. Bence bu Covid'den çok daha tehlikeli bir salgın ve maalesef aşısı da yok."SİSTEMATİK SALDIRI"Ünlü isim, bir diğer açıklamasında, "Son zamanlarda 'magazin yorumluyoruz' adı altında, benim ve hayat arkadaşım hakkında 'kesin ve emin' bir dille hakaret, iftira ve gerçek dışı ithamlar sistematik olarak yayınlanmakta. Bu sistematik saldırıyı avukatlarım tarafından inceletip, suç duyurusunda bulunacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı."BİR BU KALMIŞTI! NE HAKLA!"2018'de dünyaevine giren, bir çocuk sahibi olduğu evliliği uzun sürmeyen Feyza Aktan ise haberlerin ardından Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozdu.Çıkan haberler doğru. Uzun süredir bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime, ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası bardağı taşıran son noktadır! Bir bu kalmıştı, ne münasebet! Ne hakla! 'Bir genç kadının hayatı' konusundaki hassasiyetin benim hayatımda da gösterilmesini dilerim. Her gün çıkan yeni bir ismin ithamlarıyla başetmem mümkün değil. Müsaade ederseniz beni mde bir hayatım var ve onu yaşamak istiyorum.