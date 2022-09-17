. Melis Sezen'den ilginç paylaşım!
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Beyaz Gazete
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Melis Sezen'den ilginç paylaşım!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 25 Mayıs'ta 60'ıncı bölümüyle ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin 'Derin'i Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Ekleme: 17.09.2022 - 01:40 Güncelleme: 17.09.2022 - 01:42 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı. Bali Adası'na giden Sezen, tatilin tadını çıkarmış ve bol bol fotoğraf paylaşmıştı.

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan projesi için setlere dönecek olan Sezen, 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayaler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı.

Melis Sezen'den ilginç paylaşım!

Gözlüklerini takarak ayna karşısında çektiği karesine, "Biraz dağılmak hiç fena değil" mesajını yazan Sezen, yine adından söz ettirmeyi başardı.

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