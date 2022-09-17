. Kuruçeşme Açıkhava'da türkü ziyafeti!
  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuruçeşme Açıkhava'da türkü ziyafeti!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde önceki gün türkü şöleni vardı. Türk Halk Müziği'nin birbirinden değerli sesleri Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, İsmail Altunsaray ve Ender Balkır, binlerce hayranına Anadolu ezgileriyle dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ekleme: 17.09.2022 - 23:07 Güncelleme: 17.09.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Sabahat Akkiraz, Anadolu müziğinin efsane ismi Hüseyin Turan, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesleri İsmail Altunsaray ve Ender Balkır, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya geldi. İlginin yoğun olduğu konserde sahneye çıkan sanatçılar, ‘Dostlar Merhaba’ türküsüyle dinleyicilerini selamladı. Müzikseverlere “Keyfimize ortak oldunuz. Bizimle can cana, göz göze olmanız gurur veriyor. Türkü dostlarıyla birlikte olmak çok güzel” sözleriyle teşekkürlerini ilettiler.

Kuruçeşme Açıkhava'da türkü ziyafeti!

SAZLI SÖZLÜ GECE

Türkülerin vazgeçilmez sesi Sabahat Akkiraz; ‘Değme Felek’, Çeke Çeke’, ‘İşte Gidiyorum’ gibi güçlü repertuvarı ile geçmişten günümüze gelen birbirinden güzel eserleri yorumlayarak, müzikseverleri mest etti. Aşık Mahzuni’den Neşet Ertaş’a uzanan türkülerlerle harikulade bir gece yaşandı.

Müzik ziyafeti Hüseyin Turan’ın ‘Ah Le Yar’, ‘Sendeki Kaşlar’, ‘Minnet Eylemem’ türküleriyle devam etti. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverler Ender Balkır’ın ‘Ruhumda Sızı’, ‘Gönül Senin Elinden’ parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı. İsmail Altunsaray’ın bağlamasından yükselen Anadolu ezgileriyle ise coşku ikiye katlandı. Ünlü sanatçı, ‘Bahçe Duvarı’, ‘Kız Senin’, ‘Seher Vakti’ gibi Anadolu'dan harman olan türkülerle geceye renk kattı.

Kuruçeşme Açıkhava'da türkü ziyafeti!

MÜZİKSEVERLER HALAYA DOYDU

Gecenin sonlarına doğru türküler yerini oyun havasına bıraktı. Müzikseverlerin sahne önüne kadar uzanan halayıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
AK Parti'li Dağ'dan 2023 mesajı... 'Açık ara farkla birinci parti olacağız'
HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanına tepki! 'Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz'
Türkiye'de ilk, Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli atıldı! Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor
Adalet Bakanı Bozdağ'dan muhalefete eleştiri... 'Bunun adı kapkaç siyaseti'
MSB sosyal medyadan paylaştı! Hudut Kartalları göz açtırmıyor!
Korona virüs ABD’deki laboratuvardan mı sızdı. Dünyaca ünlü tıp dergisinden bomba iddia
aşkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...
Türkiye'nin ilk Ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı: Yıllık 800 ton üretim yapacak!
Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanhay Beşlisi açıklaması: Hedef üye olmak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GKRY yönelik silah ambargosunun kaldırılması bölge barışına zarar verecektir
İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e İzmir cevabı: Yönetemediğiniz şehirlerin sorunlarını çözün
Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı
TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi