. Kuruçeşme Açıkhava'da türkü ziyafeti!

Usta sanatçı Sabahat Akkiraz, Anadolu müziğinin efsane ismi Hüseyin Turan, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesleri İsmail Altunsaray ve Ender Balkır, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya geldi. İlginin yoğun olduğu konserde sahneye çıkan sanatçılar, ‘Dostlar Merhaba’ türküsüyle dinleyicilerini selamladı. Müzikseverlere “Keyfimize ortak oldunuz. Bizimle can cana, göz göze olmanız gurur veriyor. Türkü dostlarıyla birlikte olmak çok güzel” sözleriyle teşekkürlerini ilettiler.SAZLI SÖZLÜ GECETürkülerin vazgeçilmez sesi Sabahat Akkiraz; ‘Değme Felek’, Çeke Çeke’, ‘İşte Gidiyorum’ gibi güçlü repertuvarı ile geçmişten günümüze gelen birbirinden güzel eserleri yorumlayarak, müzikseverleri mest etti. Aşık Mahzuni’den Neşet Ertaş’a uzanan türkülerlerle harikulade bir gece yaşandı.Müzik ziyafeti Hüseyin Turan’ın ‘Ah Le Yar’, ‘Sendeki Kaşlar’, ‘Minnet Eylemem’ türküleriyle devam etti. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverler Ender Balkır’ın ‘Ruhumda Sızı’, ‘Gönül Senin Elinden’ parçalarıyla duygu dolu anlar yaşadı. İsmail Altunsaray’ın bağlamasından yükselen Anadolu ezgileriyle ise coşku ikiye katlandı. Ünlü sanatçı, ‘Bahçe Duvarı’, ‘Kız Senin’, ‘Seher Vakti’ gibi Anadolu'dan harman olan türkülerle geceye renk kattı.MÜZİKSEVERLER HALAYA DOYDUGecenin sonlarına doğru türküler yerini oyun havasına bıraktı. Müzikseverlerin sahne önüne kadar uzanan halayıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.