ikinci kez anne oldu...
İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Ünlü çiftin 'Emir' ismini verdiği ikinci çocukları, 48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya geldi.
Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın bebekleri bugün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 'Emir' ismini verdikleri ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.
"BEBEĞİN VE ANNENİN DURUMU GAYET İYİ"
Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.
"BEBEĞİN VE ANNENİN DURUMU GAYET İYİ"
Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.