. ikinci kez anne oldu...

Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın bebekleri bugün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 'Emir' ismini verdikleri ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar."BEBEĞİN VE ANNENİN DURUMU GAYET İYİ"Doğumun gerçekleştiği özel hastanenin başhekimi, yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.