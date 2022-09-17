. Gülçin Ergül'den 'Hepsi' cevabı!
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Gülçin Ergül'den 'Hepsi' cevabı!

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, 13 Aralık 2021 tarihinde Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Otomobilden Ergül yaralı olarak çıkmış, Lafçı ise hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra zor günler geçiren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olarak, "Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum" demişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı; bu sözlerini açıklarken; Hepsi grubundan arkadaşı Yasemin Yürük'ün '20'inci yıl konseri' fikriyle ilgili de konuştu.

Ekleme: 17.09.2022 - 14:44 Güncelleme: 17.09.2022 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
13 Aralık 2021 Pazartesi akşamı İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiisinde meydana gelen kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybettikten sonra zor günler geçiren ve yaşadıklarını 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısında anlatmaya çalışan Gülçin Ergül, geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, bir dönemin popüler kız grubu Hepsi hakkında merak edilenleri anlattı.

'HEPSİ' GRUBU AÇIKLAMASI

Gülçin, "Gruplar belli bir süre sonra ayrılıyor, insani bir durum zaten. Dört kişinin aynı istekte buluşması çok da kolay değil. Şu an aramızda bir husumet yok ama mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatı bulamadık. Grubun ilk dağıldığı dönemde aramızda belirli anlaşmazlıklar oldu tabi ki. Ama ben kin, nefret besleyen biri değilim. Gruptan ayrılmam da en hayırlısı oldu benim için. Benim yerimde başka biri olsa çok daha erken ayrılırdı; ama ben sevenlerimi üzmemek için direnebildiğim kadar direnmiştim. 'Kendim müzik yapayım' düşüncesiyle değil, mutsuz olduğum için ayrıldım. Çok da uzun zaman oldu, güzel başarılar elde ettik. Güzel hatırlamak istiyorum" dedi.

"AĞLAYAN GÜLÇİN OLARAK KALMAK İSTEMİYORUM"

Gülçin Ergül, "Hayat acısıyla tatlısıyla yaşamamız gelen bir yolculuk aslında. Her şeye rağmen hayatta kalabilmek amacımız. Mutluluğu ben belki de büyük ölçüde erkek arkadaşıma bağlamıştım. Ama hayat gösteriyor ki; mutluluğu bir insana ya da bir şeye bağlamamalısınız. O benim her şeyimdi. Ağlamak istemiyorum, dramatik olmasını istemiyorum. Yıllarca Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum" diye konuştu.

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

"Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum" cümleleri ile ilgili konuşan şarkıcı, "Ben yaptığım işler ile anılmak istiyorum, başımdan geçen kötü olaylardan kaynaklı ağlayan birisi olarak anılmak istemiyorum. Erkek arkadaşım benim her şeyimdi, yaşadığım şeyler çok kötüydü ama hayat devam ediyor" diyerek yaşananların ardından biraz daha iyi olduğunu söyledi.

"BUGÜN TOPLANIP YARIN KONSER YAPMAKLA OLMUYOR"

Grup üyelerinden Yasemin Yürük, verdiği bir röportajda “Kızları ikna edebilirsem 20'inci yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz” demişti. Gülçin Ergül'e, Yürük'ün bu cümleleri hatırlatılınca; şarkıcı şu an böyle bir düşüncesi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Ben solo kariyerime odaklıyım, grubun 20'inci yılı için henüz üç sene var. Bu olaylar bugün toplanıp yarın konser yapmak ile olmuyor, çalışmak gerekiyor. Henüz belli olan bir şey yok. Dediğim gibi solo kariyerime odaklıyım, eğer böyle bir şey olursa onu o zaman konuşuruz.

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