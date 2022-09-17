. Gamze Erçel'den Aylin Mavi açıklaması...
  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gamze Erçel'den Aylin Mavi açıklaması...

Oyuncu Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan anne Gamze Erçel, "Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya çalıktık" derken, kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ekleme: 17.09.2022 - 22:03 Güncelleme: 17.09.2022 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
2019'da dünyaevine girdiği Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, aynı yıl aralık ayında anne olma mululuğu yaşadı. Son günlerde 2.5 yaşındaki Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı haberleri gündeme geldi.

Gamze Erçel'den Aylin Mavi açıklaması...

"İKİ HAFTA ÖNCE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI, MAVİ GAYET İYİ"

Son dönemde sosyal medyada aktif olmaması dikaktlerden kaçmayan Gamze Erçel, Instagram hesabından kızının sağlık durumuyla ilgili olarak şu mesajı paylaştı:

Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya, hatta aile büyüklerimize de 'Ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz' diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler.

Gamze Erçel'den Aylin Mavi açıklaması...

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
AK Parti'li Dağ'dan 2023 mesajı... 'Açık ara farkla birinci parti olacağız'
HDPKK'dan Cudi provokasyonu! Yasağa rağmen yürümek istediler, polis müdahalesiyle dağıldılar
Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası
Soylu'dan PKK'ya katılması için genç kızı kandıran eski HDP ilçe başkanına tepki! 'Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz'
Türkiye'de ilk, Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli atıldı! Değeri 400 bin dolara kadar çıkıyor
Adalet Bakanı Bozdağ'dan muhalefete eleştiri... 'Bunun adı kapkaç siyaseti'
MSB sosyal medyadan paylaştı! Hudut Kartalları göz açtırmıyor!
Korona virüs ABD’deki laboratuvardan mı sızdı. Dünyaca ünlü tıp dergisinden bomba iddia
aşkan Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer ve Merdan Yanardağ'a tokat gibi sözler...
Türkiye'nin ilk Ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı: Yıllık 800 ton üretim yapacak!
Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanhay Beşlisi açıklaması: Hedef üye olmak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GKRY yönelik silah ambargosunun kaldırılması bölge barışına zarar verecektir
İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e İzmir cevabı: Yönetemediğiniz şehirlerin sorunlarını çözün
Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı
TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi