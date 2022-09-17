. Demet Şener'in eski hali şaşırttı!

Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Demet Şener, Instagram'da yayınladığı nostaljik fotoğrafına, "İçindeki çocuğu sev" etiketi ile "Kim bu küçük kız?" notunu düştü.45 yaşındaki iki çocuk annesi Şener'in kısa sürede büyük ilgi gören gönderisine; Ebru Destan, Jülide Ateş, Uğurkan Erez ve Ece Gürsel ünlü isimler de yorum bıraktı.