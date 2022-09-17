. Buray ve Ayşe Özyılmazel'den ilan-ı aşk!

Son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alan Buray ile kendisinden 4 yaş büyük Ayşe Özyılmazel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Özel hayatlarını magazin basınından uzakta yaşamak istediği öğrenilen Buray ile Ayşe Özyılmazel, ilişkilerini ilan etti. Ünlü şarkıcı, Özyılmazel'e sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Ayşe Özyılmazel ile ünlü şarkıcı Buray'ın ilişkisi belgelendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Buray, Ayşe Özyılmazel'e sarıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.BURAY VE AYŞE ÖZYILMAZEL'DEN AŞK POZUAşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü şarkıcı ile Özyılmazeli birlikte düğüne katıldı. Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etti. Özyılmazel de şarkıcının paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.İşte Buray ve Ayşe Özyılmazel çiftinden ilk kare: