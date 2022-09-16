. Taze aşıklardan 'evlilik' açıklaması
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Beyaz Gazete
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Taze aşıklardan 'evlilik' açıklaması

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, magazincilerin evlilik sorularıyla karşılaştılar. Sitemkar bir şekilde konuşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şu anda evlilik düşünmediklerini söylediler.

Ekleme: 16.09.2022 - 09:57 Güncelleme: 16.09.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Aşklarını geçtiğimiz hafta Melike Şahin konserine beraber getirerek duyuran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, her yerde beraber vakit geçirmeye devam ediyorlar. Ünlü çift son olarak Aydınlıkevler oyununda görüntülendiler. Oyunu beraber izleyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, görüntü vermemek çok uğraşsalar da başarılı olamadılar.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, kendilerini durdurup soru soran gazetecileri de cevapsız bırakmamayı seçtiler.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM'DAN EVLİLİK SORULARINA İMALI CEVAP

Oyun hakkında konuşan iki isim, 'Demet Akbağ'ı izlemek muhteşemdi, çok keyif aldık' yorumunda bulundular.

Sitemde de bulunan çift, 'Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?' dediler ve evlilik sorularına, 'Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel' dediler. İki isim de evlilik düşünmediklerini söylediler.
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