Soner Sarıkabadayı Kuruçeşme'yi coşturdu!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki gün Soner Sarıkabadayı sahneye çıktı. Ünlü popçu, performansı ve enerjisiyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Soner Sarıkabadayı, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan ünlü popçu, heyecanını “Harika bir mekanda, çok özel bir etkinlik içinde, şarkılarımı söyleceğim için sabahtan beri heyecan içindeyim. Bu keyifli sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum. Hemen konser başlasın istiyorum” sözleriyle dile getirdi.



"BU GECE AZ SOHBET, ÇOK ŞARKI"



Söylediği şarkılarla hem dijital mecralarda hem de müzik listelerinde adından sıkça bahsettiren Soner Sarıkabadayı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle ilk kez bir araya geldi. ‘Pas’ adlı şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı, “Bu gece az sohbet, çok şarkı" sözleriyle sevenlerini mest etti.



EŞİ YALNIZ BIRAKMADI



‘İnsan Sevmez mi?’, ‘Kasaba’, ’Koparılan Çiçekler’, ‘Kutsal Toprak’ gibi kendi yazdığı birçok hit parçasını seslendiren Soner Sarıkabadayı’ya hayranları ve en önde oturan eşi Madelein Lopez Camelo da eşlik etti.



'DELALIM' PEFORMANSI



Ünlü sanatçı popüler olan şarkılarından oluşturduğu repertuvarının yanı sıra yeni bir yorum getirdiği ‘Delalım’ isimli türküyle sevenlerini doyasıya eğlendirdi. Soner Sarıkabadayı’nın sahnedeki müthiş performansıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi müziğe ve eğlenceye doydu.