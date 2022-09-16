. Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! İşte Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi

Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak! Hakan Ural kayınpeder Sibel Can kayınvalide oluyor! Engincan Ural ile Merve Kaya'nın düğün tarihi belli oldu. 2 gece 3 gün sürecek olan düğünde eğlence kısmını Sibel Ca üstelenecek! İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın düğününe dair detaylar...

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor.Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Engincan Ural, "İşler yolunda. Markam her gün daha da büyüyor. Onunla uğraşıyorum. Bir yandan da annemin konserleriyle ilgileniyorum" diyerek sevgilisi Merve Kaya'ya evlenme teklif ettiği haberlerini doğruladı. Ural, ne zaman evlenecekleri sorusuna ise "Düğün tarihimiz henüz netleşmedi" yanıtını verdi. Ve düğün netleşti.Genç çift, 8 Ekim'de Bodrum'da vuslata erecek.