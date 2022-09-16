. Nurgül Yeşilçay'a koruma ordusu

Bir süredir tatilde olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Özbekistan’a uçtu. Kırmızı halıda poz veren Nurgül Yeşilçay, gösterilen ilgilen memnun olduğunu belirtti.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak için Özbekistan'a gitti.Havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan oyuncu, 'Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti' dedi.Luc Besson, Takashi Kitano gibi usta yönetmenlerle birlikte festivalin açılış gecesine katılan Yeşilçay, kıyafetiyle kırmızı halıda göz doldurdu.Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında zor anlar yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı güvenlikler koruma altına aldı.