. Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto açıkladı: 'Kanser tedavisi başladı'
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Beyaz Gazete
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Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto açıkladı: 'Kanser tedavisi başladı'

Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto canlı yayında açıkladı, o sözler hem stüdyodaki Seren Serengil ile Bircan Bali'yi hem de ekranları başındaki izleyicileri üzdü. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Hande Erçel'e benzerliği ile sık sık gündeme gelen küçük Mavi ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi derinden üzdü. İşte detaylar...

Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber! Arto açıkladı: 'Kanser tedavisi başladı'
Ekleme: 16.09.2022 - 15:36 Güncelleme: 16.09.2022 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
'KANSER TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI'
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Çiftin 2.5 yaşındaki kızları Aylin Mavi ile ilgili ortaya atılan bir iddia herkesi üzdü. İddiaya göre Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi, knser tedavisi görmeye başladı.

Arto üzücü haberi canlı yayında açıkladı.
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