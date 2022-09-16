. Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı
  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı

4 ay önce evlenen Hadise, Mehmet Dinçerler'in psikolojik baskısına daha fazla dayanamadı ve ayrılık kararı aldı. Sosyal medyadan boşanma kararını açıklayan Hadise'den sonra Dinçerler de bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Mehmet Dinçerler ardından eski paylaşımlarıyla gündem olunca tüm hesaplarını kapadı. İşte Dinçerler'in şoke eden paylaşımları...

Ekleme: 16.09.2022 - 10:28 Güncelleme: 16.09.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin psikolojik şiddet gördüğü iddia edilirken Dinçerler'in ise takıları istediği konuşuluyordu.

Boşanmaya dair iddialar sürerken Mehmet Dinçerler'in eski sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşinin Muharrem İnce'ye yönelik hakaret dolu ifadeleri, kadınlara dair çirkin yorumları sosyal medyada dolaşıma girdi.


Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı

MEHMET DİNÇERLER TEPKİ ÇEKTİ
Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hadise'nin boşanmak üzere olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in eski paylaşımları ağızları açıkta bıraktı
Rusya'da bir 'gizemli' ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından...
Dünya Bankası: 2023'te küresel resesyon riski artıyor
Merhametli Türk! Gardaş Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askerini tedavi etti: 'Korkma, yaşayacaksın''
Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya çağrı!
Ankara Mamak'ta Başkan Erdoğan ile sohbet eden gençler: Sanki arkadaş gibi!
Sosyal medya ile ilgili dünyada bir ilk! 'Silah haline getirilmesine seyirci kalmayacağız' diyerek açıkladı
Kral hakkında kimsenin bilmediği detay! 'Drakula' dedesi çıktı
Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi: Ticaret için ideal bir yer
Çocukları kandırıp dağa kaçıran PKK yandaşı tutuklandı
Üşüyen Avrupa isyan edebilir: Sert kış huzursuz edecek
İYİ Parti'den kelime oyunu: ‘İttifak’ değil ‘iş birliği’
Tacizci CHP'li Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz! Seni uyarıyorum satıştan vazgeç!
Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı