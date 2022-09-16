Hadise'den boşanma davası!

Bir süredir evlilikleride kriz yaşadıkları iddialarıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, 4.5 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve boşanma davası açtı. Dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, paylaştıkları romantik fotoğrafları sildi. Tüm bu yaşananların ardından Hadise ve Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.

Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi alan ve 'evet' diyen Hadise, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı. Tektaşını gösteren ünlü popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. İş insanının Hadise'ye aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.



SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER



Aile arasında, geleneklere uygun bir törenle nişananlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, nisan ayının sonunda nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda yapılan nikâha sadece 20 kişi davet eden ikili, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasaklamıştı.



"EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR"



Nikah sonrası Kıbrıs'ta sahneye çıkan ve evlendiğini duyuran Hadise, 'Prenses' şarkısını söylemeden önce; "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.



YÜZÜKLER ÇIKTI



Son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündemden düşmeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başlamıştı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülenmişti.



BOŞANMA DİLEKÇESİNDEKİ DETAYLAR



Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çift, ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yapmamıştı. Ancak Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Hadise Açıkgöz, 4,5 aylık aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve Mehmet Dinçerler'e, Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açtı. Çiftin, fikir ayrılığından dolayı böyle bir karar aldığı konuşuluyor.



2. Sayfa'nın haberine göre; "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum" diyen Hadise, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:



Mehmet Dinçerler evlendikten kısa süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışlar zaman içinde psikolojik baskı boytutuna vardı. Baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.



DİNÇERLER'DEN ŞAŞIRTAN İSTEK



Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmazken; Dinçerler'in, Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği iddia edildi.



MEHMET'İ TAKİBİ BIRAKTI



Boşanma haberinin duyulmasının ardından Instagram sayfasında sadece Mehmet Dinçerler'i ve kendi markasını takip eden Hadise,eşini takipten çıktı. Hadise birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de Hadise'yi takibi bıraktı ve aşk pozlarını sayfasından sildi.



HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA



Tüm bunların ardından sessizliğini bozan Hadise, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında; şu ifadeleri kullandı:



Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.





DİNÇERLER DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmamın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son bir seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonladırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istedim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler.



"HAMİLE DEĞİLİM"



Öte yandan Hadise Açıkgöz'ün geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından ünlü isim, sessizliğini bozmuştu. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve anne olmak istediğini belirten Hadise, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...