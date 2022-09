. Funda Arar'dan ilginç açıklama!

Yaz sezonunu sahnelerde geçiren Funda Arar, single çalışmasının bu dönemde daha yerinde olduğunu ve her şarkıya klip çekilebildiğini belirterek, "Klasiğin her zaman yeri vardır ama adı üstünde popüler müzik yapıyorsunuz. Tabii ki yenilikler gerekli" dedi.'HERKES 'NE GİYECEK ACABA?' DİYE GELMİYOR MU?'Daha önce "Sahne kıyafetim ön planda olmalı" açıklamasını kendisinin yapmadığını dile getiren şarkıcı, "Sahnede her zaman kıyafet önemli. Çünkü herkes 'Ne giyecek acaba?' diye gelmiyor mu, geliyor? Bu da bizim işimizin bir parçası. Elbette ben müzisyen olarak ve şarkı söyleyen biri olarak sahnede numaralandırırsak; birinci en önemlisi sahne performansı ama diğer görsel kısmı işin çok önemsiz diyemeyiz" ifadelerini kullandı."KAFAYI SIYIRIRSINIZ"Arar, 'starlık' kavramının hayatını ne kadar etklediği sorusuna, "Sahnede starsınız evet, sahneden indikten sonra 'Starım' diyerek, ben buralarda sahne kıyafetiyle gezemem. Normal hayatını herkes gibi yaşaman gerekiyor. Öyle bir yaşam yok, yoksa kafayı sıyırısınız. Dünyada da artık eski Madonna, Michael Jackson yok. Öyle bir kavram olmuyor. Neden bilmiyorum, sektörel bir problem galiba" açıklamasını yaptı.