. Ece Seçkin aşkını haykırdı

Adeyyo, Dibine Dibine, Bu Ne Ya, Yana Yana gibi şarkıları dillere dolanan 31 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, pilot eşi Çağrı Terlemez ile evliliğinin 1'inci yılını kutladı.Evliliklerinin yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Ece Seçkin, eşine olan aşkını haykırdı.Bu özel günde duygularını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Seçkin, düğün fotoğraflarının altına şu notu yazdı:'Geçen sene tam da bugün hayatımın en güzel 'evet'ini haykırmıştım...Seninle geçen her gün hayatımın en güzel ve en özel günleri... Aşkım, sevgilim, en yakın arkadaşım, yoldaşım...Seni tanıdığım günden beri bir kere kalbimi kırmadın, beni hiç incitmedin, benimle birlikte benim hayallerimi kurdun ve sonsuz bir sevgiyle yanımda oldun.Ölüm bizi ayırana dek bu sevgiyi büyüteceğime dair sana söz veriyorum... Seni seviyorum'