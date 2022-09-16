. Cansu Dere'den şoke eden itiraf!
  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cansu Dere'den şoke eden itiraf!

2000 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü seçildikten sonra mankenlik yapmaya başlayan, daha sonra oyunculuk kariyerine adım atan Cansu Dere, Vogue dergisine konuştu.

Ekleme: 16.09.2022 - 01:35 Güncelleme: 16.09.2022 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
İki yıl boyunca ‘Asya’ karakterini canlandırdığı ‘Sadakatsiz’ dizisi final yapan Cansu Dere'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bir tek uykusuzluğa dayanamıyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Gece uykusu benim için zorunlu bir ihtiyaç. Bu yüzden beni en çok zorlayan gece çalışması.

"OYNADIĞIM KARAKTERDEN BİLE SIKILIYORUM"

- Ekranda sürekli aynı insanları görünce sıkılıyorum. Bazen kendi oynadığım karakterden bile sıkılıyorum.

"AKLİ DENGENİ YİTİRECEK GİBİ OLUYORSUN"

Normal bir tempoda çalışmıyoruz biz. Haftanın beş günü setteyiz, günde 12 saat. Uzun bir süre bunu yapınca akli dengeni yitirecek gibi oluyorsun. İnsanın biraz kendini bulması gerekiyor. Kendimi özledim.

"BİZİMKİ BİRAZ DELİ İŞİ"

- Haftanın beş günü karakterin ağladığı için bedenin o tepkiyi ezberliyor ve sanki ortada dram varmış gibi algılıyor. Anne dizisinde mesela reklamlara bakarken bile ağlıyordum. Bizim ki biraz deli işi.

- İç sesime her zaman kulak verirdim, tam olarak güvenmeyi de yolda öğrendim.

"SOSYAL MEDYA YORUMLARINA ASLA ÜZÜLMEM"

- 17 yaşımdan beri birilerinin beğenisini ve eleştirisini alarak büyüdüm. Fiziksel görünüşümle ilgili hiçbir eleştiriye kulak asmamak gerektiğini öğrendim. Herkesin beğenisini kazanayım diye bir arzum yok. Sosyal medyadaki yorumlar asla üzülmeme neden olamaz.

"KEDİLER BANA İYİ GELİYOR"

- Hayvanlara bayılıyorum. Bana iyi geliyorlar. Kedilerim bende biriken o manasız enerjiyi alıyor. Hayvanların olmadığı bir dünya hayal edemiyorum. Sadece insanların yaşadığını düşünsenize ne korkunç! İşte o zaman tam cehennem!
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz! Seni uyarıyorum satıştan vazgeç!
Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Semerkant'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Bakan Kurum net tarihi ve şartları açıkladı! İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?
BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı!
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi! Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Azerbaycan duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü!
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Gündüz gelin' diyen Miçotakis'e yanıt! Gündüzünüz gece olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
Eski milletvekili Berhan Şimşek'e 6 bin lira adli para cezası
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı