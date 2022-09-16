Cansu Dere'den şoke eden itiraf!

2000 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü seçildikten sonra mankenlik yapmaya başlayan, daha sonra oyunculuk kariyerine adım atan Cansu Dere, Vogue dergisine konuştu.

İki yıl boyunca ‘Asya’ karakterini canlandırdığı ‘Sadakatsiz’ dizisi final yapan Cansu Dere'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



- Bir tek uykusuzluğa dayanamıyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Gece uykusu benim için zorunlu bir ihtiyaç. Bu yüzden beni en çok zorlayan gece çalışması.



"OYNADIĞIM KARAKTERDEN BİLE SIKILIYORUM"



- Ekranda sürekli aynı insanları görünce sıkılıyorum. Bazen kendi oynadığım karakterden bile sıkılıyorum.



"AKLİ DENGENİ YİTİRECEK GİBİ OLUYORSUN"



Normal bir tempoda çalışmıyoruz biz. Haftanın beş günü setteyiz, günde 12 saat. Uzun bir süre bunu yapınca akli dengeni yitirecek gibi oluyorsun. İnsanın biraz kendini bulması gerekiyor. Kendimi özledim.



"BİZİMKİ BİRAZ DELİ İŞİ"



- Haftanın beş günü karakterin ağladığı için bedenin o tepkiyi ezberliyor ve sanki ortada dram varmış gibi algılıyor. Anne dizisinde mesela reklamlara bakarken bile ağlıyordum. Bizim ki biraz deli işi.



- İç sesime her zaman kulak verirdim, tam olarak güvenmeyi de yolda öğrendim.



"SOSYAL MEDYA YORUMLARINA ASLA ÜZÜLMEM"



- 17 yaşımdan beri birilerinin beğenisini ve eleştirisini alarak büyüdüm. Fiziksel görünüşümle ilgili hiçbir eleştiriye kulak asmamak gerektiğini öğrendim. Herkesin beğenisini kazanayım diye bir arzum yok. Sosyal medyadaki yorumlar asla üzülmeme neden olamaz.



"KEDİLER BANA İYİ GELİYOR"



- Hayvanlara bayılıyorum. Bana iyi geliyorlar. Kedilerim bende biriken o manasız enerjiyi alıyor. Hayvanların olmadığı bir dünya hayal edemiyorum. Sadece insanların yaşadığını düşünsenize ne korkunç! İşte o zaman tam cehennem!