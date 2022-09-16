Burak Deniz otelde olay çıkardı

Ünlü oyuncu Burak Deniz, Seranay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'ya gitti. Geçtiğimiz akşam bir otelde olan Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya'nın masasına bir kaç kere gidip gelmesinin ardından olay çıkardığı iddia edildi. Ünlü oyuncu ve Nilperi Şahinkaya'dan açıklama gelmedi.

Şahmeran dizisi çekimleri için ünlü oyuncu Burak Deniz, Adana'ya gitti. Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşan Burak Deniz'in ünlü bir otelde olay çıkardığı iddia edildi.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Görgü tanıklarının anlattıklarI ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldiğini anlattı. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz'in tavırlarından rahatsız olan Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Deniz, Şahinkaya'ya hakaret etti.



Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşı girdi. Burak Deniz 'Bana mı vuracaksın, vur hadi' diye bağırmaya devam etti. Çevredekiler hemen Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz'in başak bir otelde konakladığı ve Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi'yi hiç tanımadığı öğrenildi. Olay sonrası Emre Yusufi'nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği öğrenildi.