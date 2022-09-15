Zeynep Demirel oyunculuğu sevdi
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, önceki gün kızı Yade ile birlikte Akmerkez'de alışveriş turunda görüntülendi.
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Demirel ve kızı Yade, mağazaları dolaştıkları sırada karşılaştıkları objektiflere tebessüm etmeyi ihmal etmedi.
'ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU'
Daha önce rol aldığı 'Seksenler' dizisi hatırlatılan tescilli güzel, “Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir iş gelirse tabii ki düşünüyorum' yanıtını verdi.
'ÇOK GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU'
Daha önce rol aldığı 'Seksenler' dizisi hatırlatılan tescilli güzel, “Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir iş gelirse tabii ki düşünüyorum' yanıtını verdi.