. Zeynep Demirel oyunculuğu sevdi

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Demirel ve kızı Yade, mağazaları dolaştıkları sırada karşılaştıkları objektiflere tebessüm etmeyi ihmal etmedi.Daha önce rol aldığı 'Seksenler' dizisi hatırlatılan tescilli güzel, “Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir iş gelirse tabii ki düşünüyorum' yanıtını verdi.