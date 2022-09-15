. Yeni filmi hakkında konuştu

Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, gazeteciler ile sohbet etti. Yani filminin hazırlıklarını sürdüren ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Küçük bir rol... Değişik bir iş, psikolojik bir drama. Feribottaki 'Ayzek' karakteri vardı, onun bir macerası... Tiyatro dünyasından usta arkadaşlarım var içerisinde" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.Yeni proje için hazırlıklara aşlayan ve kuaföre geldiğini ifade eden ünlü komedyen Yılmaz, 'Ekim'in 23'ünde filme başlayacağız. O yüzden saçımı ufak ufak role hazırlıyorum' dedi.Filmdeki rolü hakkında da konuşan ünlü komedyen Yılmaz, 'Küçük bir rol... Değişik bir iş, psikolojik bir drama. Feribottaki 'Ayzek' karakteri vardı, onun bir macerası... Tiyatro dünyasından usta arkadaşlarım var içerisinde' şeklinde konuştu.