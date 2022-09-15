. Ünlü oyuncu sokak ortasında kavga etti

Kusursuz Kiraci dizisinle Leyla karakterini canlandıran Melisa Döngel, bambaşka haliyle kameralara yansıdı.

22 yaşındaki oyuncu İstanbul'da bulunan bir mekan çıkışında adeta kendinden geçti.

Oyuncu, cadde ortasında bir kadınla saç saça kavga etti. İkili güçlükle ayrıldı.

Ardından taksiye binen Döngel'in gergin anları, anbean kameraya yansıdı.

'Olabilir de olmayabilir de'

Kavga sorularının yöneltildiği oyuncu, yaşanan durum için 'Olabilir de olmayabilir de' yanıtını vermişti.