Ufuk Bayraktar'tan flaş açıklama!

Zeki Demirkubuz imzası taşıyan 'Kader' (2006) filmi ile tanınan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, 'Benim Babam Bir Kahraman' filminde başrolde yer alıyor. Ünlü oyuncu, Orçun Benli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, çekimleri devam eden yapım hakkında konuştu.

Yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilince oyunculuk kariyeri başlayan, beyazperdede 'Bekleme Odası', 'İklimler', 'Kader', 'Yumurta', 'Girdap', 'Ali'nin Sekiz Günü', 'Ayrılık', 'Memleket Meselesi', 'Bu Son Olsun', 'Çanakkale 1915', 'Dağ' serisi, 'Kümes', 'Geçmişteki Sır' ve 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi'nde rol alan Ufuk Bayraktar, bir tek kamera önünde ağlayabildiğini itiraf etti. 41 yaşındaki ünlü isim, hasta oğluna moral vermek için süper kahraman kılığına giren bir çöpçüyü canlandırdığı 'Benim Babam Bir Kahraman'ın şimdiye kadar en çok gözyaşı döktüğü film olduğunu söyledi.



"BEYNİMDEKİ AĞLAMA ÇİPİ YANMIŞ"



Ben bunu daha önce bir röportajımda da söylemiştim. İçinde kelebekler uçuşan biriyim. Hayatı hep gülen tarafından algılıyorum ve hiçbir acının tek başına yalnızca üzüntü barındırmadığına inandığım için kolay ağlayamıyorum, ağlamam için o şeyin yalnız acı taşıdığına inanmam lazım. Çünkü her acı seni başka acılara dayanıklı kılar. Aynı şekilde hiçbir mutlulukta tek başına mutluluk taşımaz. Bardağın dolu tarafındayım. Birinin yüzünde ufacık bir tebessüm bile yaratabilirsem kendimi şanslı hissederim. Sanıyorum benim beynimdeki ağlama çipi yanmış veya zarar görmüş. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer kamera önü. Çünkü orada ağlayan ben değilim, canlandırdığım karakter. Aslında işin özü başkasının üzüntüsüne onun adına üzülebiliyorum.



OYUNCU KADROSU



Senaryosu Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’a ait olan, 2023 yılının ilk aylarında vizyona girmesi beklenen yapımda Ufuk Bayraktar’a; Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin, Metin Coşkun, Eray Özbal ve Hülya Şen eşlik ediyor. Çocuk karakteri ise Mehmet Emin Güney oynuyor.