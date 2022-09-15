. Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Boşanıyorlar
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Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde flaş gelişme! Boşanıyorlar

4 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor. Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti. İddiaya göre Hadise evliliği sona erdirmek için harekete geçti.

Ekleme: 15.09.2022 - 02:10 Güncelleme: 15.09.2022 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Hadise, dört ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler’den boşanmak için dava açtı. İş insanı Mehmet Dinçerler’le geçen yıl ağustos ayında aşkını ilan edip, dört ay önce Çırağan Sarayı’nda dünyaevine giren Hadise, dün Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açtı. Çalkantılı özel hayatlarıyla sürekli gündemde olan çift, yaklaşık bir aydan beri de boşanacakları iddialarıyla haberlere konu oluyordu.

Çırağan Sarayı’nda küçük bir toplulukla mutluluğa “Evet” diyen ikili, daha önce boşanacaklarına dair iddiaları yalanlamıştı. Beraberliklerindeki krizi aşamayan Hadise ve Dinçerler, ilişkilerini toparlayamayınca boşanma kararı aldı. Çiftin, fikir ayrılığından dolayı böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Şarkıcı, son dönemde verdiği konserlerde duygusal anlar yaşarken, Dinçerler’in de alyansı çıkarması boşanma dedikodularını güçlendirmişti

“BENİ BU KADAR SEVDİĞİ İÇİN”

Nikah sonrası ilk kez Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnede evlendiğini açıklamıştı. 'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Geçen haftadaki konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulmuştu.
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