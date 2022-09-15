Hadise'den 'boşanma' açıklaması: Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum

Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti resmen boşanıyor. Sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz nisan ayında gözlerden uzak bir düğün töreni yaparak nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşanıyor. Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Hadise'den ilk açıklama geldi.



'ANLAŞARAK SONLANDIRAMADIĞIM İÇİN DAVA AÇTIM'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda boşanma iddiasını doğrulayan şarkıcı, 'Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim' dedi.





