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Gülşen'in konseri iptal edildi

İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Gülşen hakkında verilen ev hapsi kararı sonlandırılmıştı. 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi

Ekleme: 15.09.2022 - 10:11 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

GÜLŞEN HAKKINDA YENİ KARAR!
Avukatı Emek Emre'nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu'nun 29 Ağustos'ta 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre'nin 6 Eylül'deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun ev hapsi 12 Eylül'de kaldırıldı.

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI
16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ünlü popçu, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

ÖZÜR DİLEDİ
Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.'
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