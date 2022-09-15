Bülent Özveren yoğun bakıma alındı!

TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren (79) yoğun bakıma kaldırıldı. Sebla Özveren, sosyal meyda hesabından eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan 79 yaşındaki Bülent Özveren'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.Sebla Özveren, eşi Bülent Özveren'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



"ANİ BİR RAHATSIZLIK SEBEBİYLE HASTANEDE"



Sebla Özveren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



MİLYONER'DE YARIŞMIŞTI



Öte yandan TRT'de sunduğu 'Banko' ve 'Joker' isimli yarışma programlarından tanıdığı duayen sunucu Bülent Özveren, geçtiğimiz yıllarda ATV'de yayınlanan bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmıştı. Toplamda dört joker hakkını da kullanan Özveren, 30 bin lira kazanarak dokuzuncu soruda yarışmadan çekilmişti.



Duayen sunucu; hem 15 yıl sunucu koltuğundan oturduktan sonra yarışmacı ruhunun nasıl olduğunu deneyimlemek, hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e gönderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için yarışmaya katıldığını söylemişti.



