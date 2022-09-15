. Barış Murat Yağcı'dan Nisa açıklaması!
  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Barış Murat Yağcı'dan Nisa açıklaması!

Oyuncu Barış Murat Yağcı, 2020 yılında düzenlenen Survivor'da birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyada mutluluk pozları yayınlayan ikili, daha sonra ayrılmıştı. Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda boy gösteren ikiliden Barış Murat Yağcı, 'üçüncü Survivor' ihtimali hakkında konuşurken, şimdilerde Ogadey Girişken'le birlikte olan eski sevgilisiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Ekleme: 15.09.2022 - 02:43 Güncelleme: 15.09.2022 - 02:58 / Editör: Ozge Selin
2020 yılında finalist olduğu Survivor yarışmasına geçtiğimiz sezon dizinden geçirdiği sakatlığın da etkisiyle erken veda eden Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı. Snob Magazin mikrofonuna konuşan ünlü oyuncu, All Star şampiyonu olan eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"BENİM İÇİN SURVİVOR KAPANDI"

"Üçüncü Survivor teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusu yöneltilen Barış Murat Yağcı, "Yok, bitti. Bir tane normal gittim, bir All Star'a gittim. İkisinde de sakatlık yaşadığım için benim adıma hayal kıırklığı oldu. Kendim sakatlandım, kendi hatam. Güzel tecrübeler edindim ama benim için Survivor kapandı artık. Üçüncüye zorlamanın anlamı yok. Ben oyuncuyum. Oralara macera yaşamak için, bir şeyleri denemek için, zorlukla mücadele etmek için gittik ama yeter" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa açıklaması!

"GÜZEL BAŞLADI, MEDENİ ŞEKİLDE BİTTİ"

Model Laura Celine'den ayrılan 31 yaşındaki oyuncu, "Uzak ilişki olmuyor. Özlem duygusundan olmuyor, iki taraf da yoruluyor. Hep bir arada olamıyorsunuz. O dönem sakatlığım nedeniyle çok fizyoterapi aldığım dönemdi. Burada kalıp, sağlığıma kavuşmam gerekiyordu. Gezecek vaktim yoktu, bana eksi yazıyordu. Almanya'ya git gel çok yoruyordu. Onun orada bir hayatı var, benim burada aynı şekilde. Hayatı çok kaçırmaya başladık. Güzel başladı, medeni bir şekilde bitti. Arkadaşız, sıkıntı yok. İlişki olayı biraz risk. Yoruyor. Bazen olmayınca da zorlamanın anlamı yok. Çünkü önünüze bakmanız gerekiyor. İlişki güzel ama doğru kişilerle doğru zamanda olması gerekiyor. Bazen doğru kişiler yanlış zamanda geliyor. Bazen zaman doğru, kişi yanlış çıkıyor. Deneyip, yanılıyoruz. Biz de bir gün bir yerinden tutup, hayat kuracağız" dedi.

Barış Murat Yağcı'dan Nisa açıklaması!

"HATA DİYEMEM"

Nisa Bölükbaşı'ndan olaylı şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı, "Bir önceki ilşkinizi hata olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

Hayatta her şey tecrübe. Herkesin yolu açık olsun. Ben hayatımda yaşadığım her şeyden ders çıkartıyorum. Her şey bir sonraki ilişkimde bana ders oluyor. 'Hata' diyemem. Hata da olsa, doğru da olsa, o an bir şeyin içinde oluyorsunuz. Sonrasında bitince de geriye dönüp baktığınızda sizin bildiğiniz şeylerle kalıyorsunuz. Herkesin her şeyi bilmesine gerek kalmıyor. Bir tecrübe oluyor, herkes önüne bakıyor. İnsanlar mutluluğu arıyor. Bir yerde görsem selamlaşacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum.

CHP'li Ali Öztunç ve CHP medyasının 'peribacaları yıkılıyor' iddiası yalan çıktı
İletişim Başkanı Altun açıkladı: Yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak
Şiirin arkasına sığınan Merdan Yanardağ'dan Osmanı Devleti'ne ağza alınmayacak sözler
Bakan Kurum herkesin merak ettiği soruyu cevapladı... Sosyal konut kiraya verilebilir mi?
Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu: Ailesiyle yaşayan gençler için özel uygulama
Bakan Kurum açıkladı! TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Fransa ve Hollanda'yı geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! Özbekistan'ın ardından ABD'ye gidecek
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı! Koku evimize kadar geliyor!
Putin'e suikast girişimi iddiası! Limuzine bombalı saldırı...
Almanya’da FETÖ skandalı! Elebaşı Gülen'in mesajları okundu, ödüller verildi!
AB Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini uzattı
Avrupa'da enerji krizine çözüm yolları aranıyor! Elektrikli battaniye ve ısıtıcı
Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapılan GSB yurdunu inceledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede! Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki! 'Haddini bilmez ahlaksız'
CHP'li Özgür Özel'den Osmanlı'ya hakaretler savuran Tunç Soyer'e destek
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu: Yeni bir rekora imza attık
Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

Sosyal konut projesinde kime ne kadar kontenjan ayrıldı?

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 11 ile uyarı! Sonbahar kendini gösterdi! O ili sel basacak! 13,14, 15 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Başkan Erdoğan'dan ucuz konut açıklaması sonrası TOKİ sosyal konut projesi başlayacak!

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyorlar

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Facebook ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' ile ilgili sözlü savunma yapacak!

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi

Dünyanın en büyüğü tarafından kaydedildi