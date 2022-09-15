. Barış Murat Yağcı'dan Nisa açıklaması!

2020 yılında finalist olduğu Survivor yarışmasına geçtiğimiz sezon dizinden geçirdiği sakatlığın da etkisiyle erken veda eden Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda spor salonu çıkışı objektiflere yansıdı. Snob Magazin mikrofonuna konuşan ünlü oyuncu, All Star şampiyonu olan eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu."BENİM İÇİN SURVİVOR KAPANDI""Üçüncü Survivor teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusu yöneltilen Barış Murat Yağcı, "Yok, bitti. Bir tane normal gittim, bir All Star'a gittim. İkisinde de sakatlık yaşadığım için benim adıma hayal kıırklığı oldu. Kendim sakatlandım, kendi hatam. Güzel tecrübeler edindim ama benim için Survivor kapandı artık. Üçüncüye zorlamanın anlamı yok. Ben oyuncuyum. Oralara macera yaşamak için, bir şeyleri denemek için, zorlukla mücadele etmek için gittik ama yeter" ifadelerini kullandı."GÜZEL BAŞLADI, MEDENİ ŞEKİLDE BİTTİ"Model Laura Celine'den ayrılan 31 yaşındaki oyuncu, "Uzak ilişki olmuyor. Özlem duygusundan olmuyor, iki taraf da yoruluyor. Hep bir arada olamıyorsunuz. O dönem sakatlığım nedeniyle çok fizyoterapi aldığım dönemdi. Burada kalıp, sağlığıma kavuşmam gerekiyordu. Gezecek vaktim yoktu, bana eksi yazıyordu. Almanya'ya git gel çok yoruyordu. Onun orada bir hayatı var, benim burada aynı şekilde. Hayatı çok kaçırmaya başladık. Güzel başladı, medeni bir şekilde bitti. Arkadaşız, sıkıntı yok. İlişki olayı biraz risk. Yoruyor. Bazen olmayınca da zorlamanın anlamı yok. Çünkü önünüze bakmanız gerekiyor. İlişki güzel ama doğru kişilerle doğru zamanda olması gerekiyor. Bazen doğru kişiler yanlış zamanda geliyor. Bazen zaman doğru, kişi yanlış çıkıyor. Deneyip, yanılıyoruz. Biz de bir gün bir yerinden tutup, hayat kuracağız" dedi."HATA DİYEMEM"Nisa Bölükbaşı'ndan olaylı şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı, "Bir önceki ilşkinizi hata olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:Hayatta her şey tecrübe. Herkesin yolu açık olsun. Ben hayatımda yaşadığım her şeyden ders çıkartıyorum. Her şey bir sonraki ilişkimde bana ders oluyor. 'Hata' diyemem. Hata da olsa, doğru da olsa, o an bir şeyin içinde oluyorsunuz. Sonrasında bitince de geriye dönüp baktığınızda sizin bildiğiniz şeylerle kalıyorsunuz. Herkesin her şeyi bilmesine gerek kalmıyor. Bir tecrübe oluyor, herkes önüne bakıyor. İnsanlar mutluluğu arıyor. Bir yerde görsem selamlaşacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum.